Враг атаковал энергетику Одесчины: без света десятки тысяч людей

Энергетики ДТЭК / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Враг нанес значительные повреждения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Из-за российских обстрелов по энергетике в Одесской области без света остаются 33,5 тыс. семей.

Повреждения являются существенными и для восстановления оборудования требуется время.

Энергетики области работают в усиленном режиме для скорейшей ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, в результате вражеской атаки на Одесскую область в ночь на 12 января поврежден объект инфраструктуры и частный сектор: один дом разрушен, еще четыре повреждены. Из-за обстрела часть одного из районов осталась без электроснабжения, предварительно известно о двух пострадавших.

Этой же ночью оккупанты атаковали и Одессу: были повреждены объект инфраструктуры и жилые дома. Часть Пересыпского района временно осталась без света, однако тепло- и водоснабжение в городе работают в штатном режиме.