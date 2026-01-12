- Дата публикации
-
Враг атаковал энергетику Одесчины: без света десятки тысяч людей
В ДТЭК предупредили, что на восстановление электроэнергии понадобится немало времени.
Российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Враг нанес значительные повреждения.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Из-за российских обстрелов по энергетике в Одесской области без света остаются 33,5 тыс. семей.
Повреждения являются существенными и для восстановления оборудования требуется время.
Энергетики области работают в усиленном режиме для скорейшей ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним, в результате вражеской атаки на Одесскую область в ночь на 12 января поврежден объект инфраструктуры и частный сектор: один дом разрушен, еще четыре повреждены. Из-за обстрела часть одного из районов осталась без электроснабжения, предварительно известно о двух пострадавших.
Этой же ночью оккупанты атаковали и Одессу: были повреждены объект инфраструктуры и жилые дома. Часть Пересыпского района временно осталась без света, однако тепло- и водоснабжение в городе работают в штатном режиме.