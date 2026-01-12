ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
322
Время на прочтение
1 мин

Враг атаковал энергетику Одесчины: без света десятки тысяч людей

В ДТЭК предупредили, что на восстановление электроэнергии понадобится немало времени.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Энергетики ДТЭК

Энергетики ДТЭК / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Враг нанес значительные повреждения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Из-за российских обстрелов по энергетике в Одесской области без света остаются 33,5 тыс. семей.

Повреждения являются существенными и для восстановления оборудования требуется время.

Энергетики области работают в усиленном режиме для скорейшей ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, в результате вражеской атаки на Одесскую область в ночь на 12 января поврежден объект инфраструктуры и частный сектор: один дом разрушен, еще четыре повреждены. Из-за обстрела часть одного из районов осталась без электроснабжения, предварительно известно о двух пострадавших.

Этой же ночью оккупанты атаковали и Одессу: были повреждены объект инфраструктуры и жилые дома. Часть Пересыпского района временно осталась без света, однако тепло- и водоснабжение в городе работают в штатном режиме.

Дата публикации
Количество просмотров
322
