Враг атаковал энергообъект в одной из областей — 39 населенных пунктов остались без света

Российские войска атаковали энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине. Без света осталось 39 населенных пунктов области. Сейчас энергетики уже вернули свет части потребителей.

Без света / © Associated Press

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате удара был поврежден один из энергообъектов ДТЭК, из-за чего без электроснабжения остались десятки населенных пунктов.

Об этом сообщают в ДТЭК.

По информации энергетиков, из-за обстрелов обесточены 39 населенных пунктов региона.

После получения разрешения на проведение работ аварийные бригады сразу приступили к восстановлению сетей. По состоянию на данный момент электроснабжение уже удалось вернуть жителям 19 населенных пунктов.

В ДТЭК заверили, что ремонтные работы продолжаются непрерывно, а специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить свет для всех потребителей области.

Ситуация с энергоснабжением в Украине — что известно

Напомним, ранее в Украине было обесточивание после атаки РФ и непогоды. Сообщалось, что в ряде областей и Киеве отдельные потребители остались без света. Также из-за непогоды без электроснабжения остались более 50 населенных пунктов в Полтавской и Днепропетровской областях.

Речь шла и о том, что РФ ударила по промышленному предприятию в одной из областей. Там есть разрушения.

