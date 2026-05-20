Враг атаковал энергообъект в одной из областей — 39 населенных пунктов остались без света
Российские войска атаковали энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине. Без света осталось 39 населенных пунктов области. Сейчас энергетики уже вернули свет части потребителей.
Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате удара был поврежден один из энергообъектов ДТЭК, из-за чего без электроснабжения остались десятки населенных пунктов.
Об этом сообщают в ДТЭК.
По информации энергетиков, из-за обстрелов обесточены 39 населенных пунктов региона.
После получения разрешения на проведение работ аварийные бригады сразу приступили к восстановлению сетей. По состоянию на данный момент электроснабжение уже удалось вернуть жителям 19 населенных пунктов.
В ДТЭК заверили, что ремонтные работы продолжаются непрерывно, а специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить свет для всех потребителей области.
Ситуация с энергоснабжением в Украине — что известно
Напомним, ранее в Украине было обесточивание после атаки РФ и непогоды. Сообщалось, что в ряде областей и Киеве отдельные потребители остались без света. Также из-за непогоды без электроснабжения остались более 50 населенных пунктов в Полтавской и Днепропетровской областях.
Речь шла и о том, что РФ ударила по промышленному предприятию в одной из областей. Там есть разрушения.