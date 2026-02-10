ТСН в социальных сетях

Враг атаковал энергообъекты на Одесчине: часть области осталась без света

Россия ночью атаковала энергообъект в Одесской области: возник пожар, а три общины остались без света.

Светлана Несчетная
Последствия ночной атаки на Одещину

Последствия ночной атаки на Одещину / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ночью россияне нанесли очередной удар по критической инфраструктуре юга Украины. Под прицелом оказалась энергосистема Одесской области.

О последствиях атаки сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

Последствия попадания и пожар

По данным ОВА, основной удар пришелся на южные районы региона. В результате атаки:

  • Поврежден объект энергетики, где после взрыва вспыхнул пожар.

  • Зафиксировано разрушение административного здания.

  • К счастью, по состоянию на утро информация о пострадавших или погибших не поступала.

Ситуация с электроснабжением

Из-за повреждений сетей возникли проблемы со светом. В настоящее время частично обесточены населенные пункты в трех общинах области.

«Объекты критической инфраструктуры, в частности, больницы и водоканалы, немедленно переведены на резервное питание от генераторов», — отметил Олег Кипер.

Ликвидация последствий

На местах попаданий работают спасатели ГСЧС и ремонтные бригады энергетиков. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей. Ситуация находится под контролем профильных служб.

Напомним, Россия ночью атаковала Украину ударными БпЛА.

