Враг атаковал энергообъекты на Одесчине: часть области осталась без света
Россия ночью атаковала энергообъект в Одесской области: возник пожар, а три общины остались без света.
Ночью россияне нанесли очередной удар по критической инфраструктуре юга Украины. Под прицелом оказалась энергосистема Одесской области.
О последствиях атаки сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
Последствия попадания и пожар
По данным ОВА, основной удар пришелся на южные районы региона. В результате атаки:
Поврежден объект энергетики, где после взрыва вспыхнул пожар.
Зафиксировано разрушение административного здания.
К счастью, по состоянию на утро информация о пострадавших или погибших не поступала.
Ситуация с электроснабжением
Из-за повреждений сетей возникли проблемы со светом. В настоящее время частично обесточены населенные пункты в трех общинах области.
«Объекты критической инфраструктуры, в частности, больницы и водоканалы, немедленно переведены на резервное питание от генераторов», — отметил Олег Кипер.
Ликвидация последствий
На местах попаданий работают спасатели ГСЧС и ремонтные бригады энергетиков. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей. Ситуация находится под контролем профильных служб.
Напомним, Россия ночью атаковала Украину ударными БпЛА.