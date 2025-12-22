Враг атаковал энергосистему Украины: что известно о последствиях и отключениях

Уничтоженная энергетика Украины / © Associated Press

Реклама

В эту ночь российская федерация совершила массированные атаки на энергообъекты в нескольких регионах Украины - Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях. В результате ударов на утро 22 декабря часть потребителей, в частности в Одесской области, осталась без электроснабжения.

Аварийно-восстановительные работы уже начаты, сообщил заместитель Министра энергетики Роман Андарак.

"Рождественская неделя началась с массированных атак врага. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, часть потребителей уже заживлена", - отметил Андарак во время брифинга.

Реклама

Он добавил, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, а правительство пересмотрело перечень объектов критической инфраструктуры, что позволило высвободить почти 1 ГВт мощности для населения. До 24 декабря энергетический ресурс будет направлен для уменьшения времени отключения электроэнергии.

Ситуация с горючим стабильна

Импорт горючего осуществляется через несколько логистических путей – автомобильный, железнодорожный и морской. Ситуация остается контролируемой.

Рекомендации для населения

В областях, где применяются повременные отключения, Андарак призвал граждан бережно потреблять электроэнергию, максимально ограничить использование мощных приборов и, по возможности, перенести энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00.

Энергетики и дипломатия

Заместитель Министра поздравил работников энергетической отрасли и дипломатов с праздниками, отметив важность международной поддержки: "Энергетическая дипломатия является неотъемлемой частью энергетического фронта, а энергетическая безопасность Украины напрямую зависит от солидарности международных партнеров".

Реклама

Министерство энергетики и Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальные данные о графиках отключений можно проверять на официальных страницах облэнерго в регионах.

Ранее сообщалось, что правительство Украины к Рождеству обеспечит перенаправление в 1 ГВт высвобожденной электроэнергии на нужды населения.