Враг атаковал энергосистему Украины: что известно о последствиях и отключениях
РФ ночью 22 декабря атаковала энергообъекты в пяти областях Украины, из-за чего Одесщина осталась без света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В эту ночь российская федерация совершила массированные атаки на энергообъекты в нескольких регионах Украины - Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях. В результате ударов на утро 22 декабря часть потребителей, в частности в Одесской области, осталась без электроснабжения.
Аварийно-восстановительные работы уже начаты, сообщил заместитель Министра энергетики Роман Андарак.
"Рождественская неделя началась с массированных атак врага. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, часть потребителей уже заживлена", - отметил Андарак во время брифинга.
Он добавил, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, а правительство пересмотрело перечень объектов критической инфраструктуры, что позволило высвободить почти 1 ГВт мощности для населения. До 24 декабря энергетический ресурс будет направлен для уменьшения времени отключения электроэнергии.
Ситуация с горючим стабильна
Импорт горючего осуществляется через несколько логистических путей – автомобильный, железнодорожный и морской. Ситуация остается контролируемой.
Рекомендации для населения
В областях, где применяются повременные отключения, Андарак призвал граждан бережно потреблять электроэнергию, максимально ограничить использование мощных приборов и, по возможности, перенести энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00.
Энергетики и дипломатия
Заместитель Министра поздравил работников энергетической отрасли и дипломатов с праздниками, отметив важность международной поддержки: "Энергетическая дипломатия является неотъемлемой частью энергетического фронта, а энергетическая безопасность Украины напрямую зависит от солидарности международных партнеров".
Министерство энергетики и Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальные данные о графиках отключений можно проверять на официальных страницах облэнерго в регионах.
Ранее сообщалось, что правительство Украины к Рождеству обеспечит перенаправление в 1 ГВт высвобожденной электроэнергии на нужды населения.