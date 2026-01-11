- Дата публикации
Враг атаковал гражданскую инфраструктуру Ровенской области — что известно
Этой ночью Ровенщина подверглась воздушной атаке врага, в результате которой повреждена гражданская инфраструктура.
Ночью россияне атаковали Ровенскую область. Прошло без пострадавших, но есть повреждения гражданской инфраструктуры.
О последствиях атаки сообщил глава ОВА Александр Коваль.
«Ровенская область этой ночью подверглась воздушной атаке врага. Люди, по предварительным данным, не пострадали. К сожалению, есть повреждение гражданской инфраструктуры», — отметил он.
Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий.
Напомним, РФ ударила по Житомирской области, из-за чего ранения получили люди. Также возникли пожары, тушение которых осложнялось повторными воздушными тревогами.