Украина
1375
Враг атаковал гражданскую инфраструктуру Ровенской области — что известно

Этой ночью Ровенщина подверглась воздушной атаке врага, в результате которой повреждена гражданская инфраструктура.

Анастасия Павленко
РФ терроризирует украинцев

РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

Ночью россияне атаковали Ровенскую область. Прошло без пострадавших, но есть повреждения гражданской инфраструктуры.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Александр Коваль.

«Ровенская область этой ночью подверглась воздушной атаке врага. Люди, по предварительным данным, не пострадали. К сожалению, есть повреждение гражданской инфраструктуры», — отметил он.

Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий.

Напомним, РФ ударила по Житомирской области, из-за чего ранения получили люди. Также возникли пожары, тушение которых осложнялось повторными воздушными тревогами.

