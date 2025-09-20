Враг атаковал Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях

Шдидка помощь

В результате вражеской атаки на Хмельнитчинупогиб мужчина, еще двое местных жителей получили медицинскую помощь.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Telegram.

«Сегодня враг атаковал Хмельницкую область. Работали силы ПВО. Подробнее об этом позже. С глубокой скорбью сообщаю, что в результате вражеской атаки в Дунаевецкой общине во время ликвидации пожара одного из домов было обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 года рождения. Мои искренние соболезнования родным и близким.», — написал Тюрин в Телеграмме в среду.

По его словам, двое местных жителей также обратились за медицинской помощью, госпитализация не понадобилась.

Он рассказал, что по предварительной информации, разрушены два дома, а также повреждены ориентировочно 20 жилых сооружений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 20 сентября Россия направила на Днепропетровскую область беспилотники и ракеты. В результате российской атаки на Днепр пострадали 26 человек, в тяжелом состоянии 55-летний мужчина. Один человек погиб.