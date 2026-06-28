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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Враг атаковал Киев баллистическими ракетами: раздались взрывы

Враг атаковал столицу баллистическими ракетами.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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В Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы / © Associated Press

В Киеве в ночь на 28 июня во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал он.

В воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами, запущенными с территории Брянской и Курской областей РФ.

Ранее сообщалось, что российская армия атаковала жилой сектор города Сумы модифицированным реактивным БПЛА.

Мы ранее информировали, что в результате удара россиян по микроавтобусу в Никополе два человека погибли, а среди раненых есть две 12-летние девочки.

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Дата публикации
Количество просмотров
2260
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