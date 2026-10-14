Враг атаковал крупный областной центр на западе Украины: власти рассказали о последствиях

Враг атаковал Хмельницкий / © unsplash.com

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В Хмельницком в ночь на 14 октября в результате российской атаки возник пожар в одном из жилых домов.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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«В результате российской атаки возник пожар в жилом доме в областном центре», — говорится в сообщении главы ОВА.

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По словам Тюрина, по состоянию на момент публикации сведений о пострадавших в результате атаки не поступало.

Также сообщается о значительных потерях в результате российских атак на логистический центр компании «Эпицентр» в Хмельницком. По имеющейся информации, уничтожено около 85% хранившихся на складе товаров.

В компании отметили, что логистический центр в Хмельницком фактически оставался последним крупным складским комплексом сети, который не разрушился после уничтожения двух других логистических центров в Киеве и Киевской области.

Со склада в Хмельницком товары доставляли в торговые центры сети по Украине. Из-за атаки компания понесла значительные убытки не только вследствие уничтожения продукции, но и из-за нарушения логистических процессов.

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«Со склада в Хмельницком товары доставляли в торговые центры сети. Атака нанесла значительный ущерб, в частности из-за уничтожения товаров и нарушения логистических процессов. В то же время, важнейшим результатом назвали то, что все работники остались живы», — сообщили в торговом центре «Эпицентр».

Ранее сообщалось, что Россия испытывает новые реактивные дроны для атак на запад Украины, они пролетели рекордные 880 километров и добрались до Львовщины и Волыни.

Мы ранее информировали, что вечером 12 октября во время атаки на Ровно было повреждено нежилое здание. По предварительным данным, люди не пострадали.

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