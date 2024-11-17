Враг атаковал объект критической инфраструктуры Прикарпатья: какие последствия

Враг на рассвете совершил массированный обстрел мирных украинских городов.
В Прикарпатье тоже было неспокойно. В частности, под удар попал объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Загорелся пожар, спасатели работают над его ликвидацией.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Предварительно обошлось без пострадавших.
Все службы работают на месте. Ситуация контролируется.
В области работала ПВО. Обломками поврежден жилой дом в одной из общин Прикарпатья.
"Спасибо нашим защитникам, стоящим на защите неба. А также всем службам, оперативно отреагировавшим на преодоление последствий ракетных ударов, энергетикам, которые делают все, чтобы мы были со светом!", — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, сегодня, 17 ноября, Украина находилась под массированным российским обстрелом. Оккупанты запускали ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты по Украине, в том числе по ее энергетике.
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