Враг атаковал объект критической инфраструктуры Прикарпатья: какие последствия

В Прикарпатье тоже было неспокойно. В частности, под удар попал объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Загорелся пожар, спасатели работают над его ликвидацией.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Все службы работают на месте. Ситуация контролируется.

В области работала ПВО. Обломками поврежден жилой дом в одной из общин Прикарпатья.

"Спасибо нашим защитникам, стоящим на защите неба. А также всем службам, оперативно отреагировавшим на преодоление последствий ракетных ударов, энергетикам, которые делают все, чтобы мы были со светом!", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сегодня, 17 ноября, Украина находилась под массированным российским обстрелом. Оккупанты запускали ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты по Украине, в том числе по ее энергетике.

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