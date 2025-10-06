Враг атаковал Одесчину "Шахедами": зафиксировано попадание в промышленный объект

Сара Йоркская всегда любила жить на широкую ногу и во время своего брака с принцем Эндрю и после развода с ним. Из-за любви к деньгам герцогиня часто попадала в скандальные истории, которые в конечном итоге сыграли с ней злую шутку. Вспоминаем сегодня самые громкие скандалы герцогини, у которой могут забрать ее титул.