Украина
59
1 мин

Враг атаковал Одесчину "Шахедами": зафиксировано попадание в промышленный объект

Зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта, на месте возник пожар, который уже ликвидировали работники ГСЧС.

Светлана Несчетная
ПВО

ПВО / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одесчины «Шахедами».

Об этом сообщила Одесская областная военная администрация в Telegram.

В ночь на 6 октября российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Одесской области.

«Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта. На месте возник пожар, оперативно ликвидированный работниками ГСЧС», — говорится в сообщении.

Обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков беспилотников типа Shahed по украинской территории.

Дата публикации
59
