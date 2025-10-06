- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атаковал Одесчину "Шахедами": зафиксировано попадание в промышленный объект
Зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта, на месте возник пожар, который уже ликвидировали работники ГСЧС.
Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одесчины «Шахедами».
Об этом сообщила Одесская областная военная администрация в Telegram.
В ночь на 6 октября российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Одесской области.
«Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта. На месте возник пожар, оперативно ликвидированный работниками ГСЧС», — говорится в сообщении.
Обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков беспилотников типа Shahed по украинской территории.