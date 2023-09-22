Враг атаковал Одесщину: есть попадание в рекреационную инфраструктуру

К вечеру россияне атаковали Белгород-Днестровский район ракетами.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в социальных сетях.

"К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте поднялся пожар, который быстро ликвидировали. Пострадавших среди гражданских нет", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия устроила массированную атаку по Украине крылатыми ракетами ночью и утром 21 сентября. Взрывы раздавались в разных областях, работала ПВО, однако есть "прилеты" и падение обломков сбитых ракет. Всего оккупанты выпустили по Украине 43 ракеты, из которых удалось сбить 36.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мощные взрывы! Россия запустила ракеты, меняющие направление! — Подробности от Игната

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.