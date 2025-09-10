Враг атаковал Одесскую область: что оказалось под ударом

Атака российскими дронами / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска в ночь на 10 сентября атаковали дронами Измаильский район Одесской области. Под вражеским ударом оказались склады и хозяйственная постройка.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Во время российской атаки на Измаильский район под ударом оказались складские помещения и хозяйственное здание. Обошлось без погибших и пострадавших.

Реклама

На месте работают все службы, они фиксируют последствия и документируют военное преступление России против одесского региона.

Напомним, Россия в ночь на 10 сентября массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Во время ракетной атаки взрывы гремели в Житомирской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях. Вражеские дроны атаковали Киев, Львов, Ровно, Луцк, Винницу и другие регионы Украины.

Кроме того, российские дроны пришлось сбивать в Польше, куда они залетели. После этого страна созывает экстренное заседание парламента и Совета национальной безопасности, а также объявила ускоренный вызов резервистов.