Враг атаковал Одесскую область ударными дронами: повреждены здания, но пострадавших нет

Повторение преступной тактики маневров над жилищными и промышленными районами Одессы и пригорода создавало реальную угрозу мирным жителям, в то же время усложняя работу ПВО.

Об этом заявил в социальных сетях спикер Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

18 баражирующих снарядов были сбиты.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с самого начала полномасштабного вторжения.

Также читайте Ночью враг снова обстрелял Херсон

Также в рекреационной зоне зафиксированы повреждения частного дома с причалом и хозяйственными постройками.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее на фоне удара РФ по Одессе Владимир Зеленский призвал мир реагировать на каждое проявление российского зла.

Читайте также: