Враг атаковал Одесскую область ударными дронами: повреждены здания, но пострадавших нет

Ночью враг снова коварно атаковал ударными дронами типа "Shahed-131/136".
Повторение преступной тактики маневров над жилищными и промышленными районами Одессы и пригорода создавало реальную угрозу мирным жителям, в то же время усложняя работу ПВО.
Об этом заявил в социальных сетях спикер Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.
18 баражирующих снарядов были сбиты.
К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с самого начала полномасштабного вторжения.
Также в рекреационной зоне зафиксированы повреждения частного дома с причалом и хозяйственными постройками.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее на фоне удара РФ по Одессе Владимир Зеленский призвал мир реагировать на каждое проявление российского зла.
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