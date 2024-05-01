Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами: погибли три человека, еще трое ранены

Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в социальных сетях.

К сожалению, в результате атаки погибли три человека, еще трое ранены.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

" В который раз очень прошу всех оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", — говорится в сообщении представителя власти.

По информации мониторинговых каналов, погибли двое бежавших к укрытию подростков, а также — работник полиции. Вероятно, подростки погибли от удара кассетной частью ракеты. Информация проверяется и уточняется.

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Напомним, армия РФ 29 апреля нанесла ракетный удар по Одессе. После взрыва загорелось здание, известное в Одессе как "замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера".

По состоянию на утро 30 апреля известно о пяти жертвах и десятках пострадавших. В СМИ писали, что среди раненых был экснардеп Сергей Кивалов.

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