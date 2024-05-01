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Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами: погибли три человека, еще трое ранены

Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами: погибли три человека, еще трое ранены

Одесситов призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги

Россияне продолжают уничтожать мирные украинские города.

Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в социальных сетях.

К сожалению, в результате атаки погибли три человека, еще трое ранены.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

" В который раз очень прошу всех оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", — говорится в сообщении представителя власти.

По информации мониторинговых каналов, погибли двое бежавших к укрытию подростков, а также — работник полиции. Вероятно, подростки погибли от удара кассетной частью ракеты. Информация проверяется и уточняется.

Напомним, армия РФ 29 апреля нанесла ракетный удар по Одессе. После взрыва загорелось здание, известное в Одессе как "замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера".

По состоянию на утро 30 апреля известно о пяти жертвах и десятках пострадавших. В СМИ писали, что среди раненых был экснардеп Сергей Кивалов.

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