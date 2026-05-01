ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
99
Время на прочтение
1 мин

Враг атаковал Одессу: есть пожары в двух многоэтажках (фото)

В Одессе зафиксировано попадание в две многоэтажки – в домах возникли пожары, на местах работают экстренные службы.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Комментарии
Одесса

Одесса / © Facebook / Сергей Лысак

Российские войска снова нанесли удар по Одессе — в результате атаки вспыхнули пожары в жилых высотках.

По информации начальника Одесской городской военной администрации Сергей Лысак , в результате атаки загорелась 16-этажка. Также попадание в еще одну высотку — там пожар вспыхнул на 11-м и 12-м этажах.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

/ © из соцсетей

© из соцсетей

/ © из соцсетей

© из соцсетей

На местах происшествия работают все необходимые экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия удара и проверяют здания.

Информация о пострадавших, а также масштабе разрушений в настоящее время уточняется.

Напомним, в ночь на 30 апреля, РФ в очередной раз массированно атаковала Украину. Больше всего пострадала именно Одесса. Там десятки раненых, разрушение и пожар.

В тот же день вражеская армия атаковала Днепр . Там тоже разгорелся сильный пожар.

В Чернигове также произошли взрывы . Дроны врага атаковали город, о чем сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
99
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie