Враг атаковал Одессу: есть пожары в двух многоэтажках (фото)
В Одессе зафиксировано попадание в две многоэтажки – в домах возникли пожары, на местах работают экстренные службы.
Российские войска снова нанесли удар по Одессе — в результате атаки вспыхнули пожары в жилых высотках.
По информации начальника Одесской городской военной администрации Сергей Лысак , в результате атаки загорелась 16-этажка. Также попадание в еще одну высотку — там пожар вспыхнул на 11-м и 12-м этажах.
На местах происшествия работают все необходимые экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия удара и проверяют здания.
Информация о пострадавших, а также масштабе разрушений в настоящее время уточняется.
Напомним, в ночь на 30 апреля, РФ в очередной раз массированно атаковала Украину. Больше всего пострадала именно Одесса. Там десятки раненых, разрушение и пожар.
В тот же день вражеская армия атаковала Днепр . Там тоже разгорелся сильный пожар.
В Чернигове также произошли взрывы . Дроны врага атаковали город, о чем сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.