- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 47
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атаковал Одессу ночью: есть пострадавшие и повреждения зданий
В результате ночной атаки РФ по Одессе пострадали по меньшей мере пять человек, в городе зафиксированы повреждения.
В ночь на 16 апреля российские войска атаковали Одессу. В результате вражеского удара, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере пять человек.
Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергея Лысака , в Приморском районе города зафиксировано повреждение. В частности, взрывной волной выбиты окна в зданиях.
На местах происшествия работают все соответствующие службы. Спасатели и коммунальные бригады ликвидируют последствия атаки и уточняют информацию о разрушениях и пострадавших.
Детали устанавливаются.
Напомним, что ранее в Харькове дрон упал на дорогу : повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие.