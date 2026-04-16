Враг атаковал Одессу ночью: есть пострадавшие и повреждения зданий

В результате ночной атаки РФ по Одессе пострадали по меньшей мере пять человек, в городе зафиксированы повреждения.

Елена Кузьмич
Атака на Одессу

Атака на Одессу / © Facebook / Сергей Лысак

В ночь на 16 апреля российские войска атаковали Одессу. В результате вражеского удара, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере пять человек.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергея Лысака , в Приморском районе города зафиксировано повреждение. В частности, взрывной волной выбиты окна в зданиях.

На местах происшествия работают все соответствующие службы. Спасатели и коммунальные бригады ликвидируют последствия атаки и уточняют информацию о разрушениях и пострадавших.

Детали устанавливаются.

Напомним, что ранее в Харькове дрон упал на дорогу : повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие.

