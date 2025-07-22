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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Информация о пострадавших уточняется.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дроны

Дроны / © ТСН.ua

Россия 22 июля 2025 года атаковала Одессу ударными беспилотниками .

Об этом заявил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в соцсетях.

Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры: пылают административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна - власть

Информация о пострадавших уточняется.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

Напомним, что ранее армия РФ также массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Погиб один человек. В общем, разрушения и сильные пожары из-за атаки произошли в нескольких районах столицы. В частности, под ударом оказалась Лукьяновка.

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