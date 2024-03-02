Враг атаковал Одессу ударными дронами: семеро пострадавших и поврежденные многоэтажки

Идет очередная тревожная ночь для Украины.
В Одессе есть раненые гражданские и поврежденные жилые многоэтажные дома из — за российской атаки ударными дронами.
Об этом сообщают представители власти, в частности, об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Сейчас известно о четырех пострадавших, среди которых один ребенок. Информация уточняется.
На месте работают все соответствующие службы.
Обновлено по состоянию на 02.11 2 марта 2024 года.
В результате российской дроновой атаки по Одессе уже известно о семи пострадавших гражданских людях, среди них один ребенок. Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер. 3-летний малыш получил ссадины ножки, сейчас под наблюдением врачей.
Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести.
На месте продолжают работу специалисты. Разбираются завалы, под ними могут находиться люди.
Напомним, что ранее кафиры нанесли удары беспилотниками по Харькову.
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