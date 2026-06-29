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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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526
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Враг атаковал Полтавскую область: под ударом оказались АЗС и предприятие

Из-за ночной атаки дронов на Полтавскую область ранения получил один человек.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Взрыв

Взрыв

В ночь на 29 июня российские беспилотники атаковали Полтавскую область. Под ударом оказалась автозаправочная станция в Полтавском районе, в результате чего пострадал один человек. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Также утром российский беспилотник упал на территории предприятия в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, в результате атаки произошло частичное отключение электроэнергии в Гадяцкой общине.

«В результате вражеской атаки зафиксировано частичное отключение электроэнергии у потребителей в Гадяцкой общине. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения», — добавил Дякивнич.

Напомним, ранее советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что после украинских ударов по логистическим объектам оккупанты решили уничтожать прифронтовые АЗС.

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Дата публикации
Количество просмотров
526
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