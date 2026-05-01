Враг атаковал портовую инфраструктуру Измаильского района: что известно
Российские войска совершили воздушное нападение на портовую инфраструктуру Измаильского района в Одесской области — обошлось без пострадавших.
В ночь на 1 мая российский противник нанес воздушный удар по территории Измаильского района Одесской области. Под атаку попала портовая инфраструктура.
Об этом сообщили в оперативном штабе Измаильской районной государственной администрации .
По предварительным данным, в результате обстрела обошлось без пострадавших. На месте возникли пожары, оперативно ликвидированные подразделениями ГСЧС.
Специалисты продолжают уточнять масштабы разрушений и другие последствия атаки.
