Враг атаковал портовую инфраструктуру Измаильского района: что известно

Российские войска совершили воздушное нападение на портовую инфраструктуру Измаильского района в Одесской области — обошлось без пострадавших.

Атака на Измаильский район

В ночь на 1 мая российский противник нанес воздушный удар по территории Измаильского района Одесской области. Под атаку попала портовая инфраструктура.

Об этом сообщили в оперативном штабе Измаильской районной государственной администрации .

По предварительным данным, в результате обстрела обошлось без пострадавших. На месте возникли пожары, оперативно ликвидированные подразделениями ГСЧС.

Специалисты продолжают уточнять масштабы разрушений и другие последствия атаки.

Ранее враг атаковал Одессу: есть пожары в двух многоэтажках.

