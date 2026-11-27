Дым от работы ПВО / Иллюстративное фото / © Associated Press

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Российские оккупанты 27 ноября атаковали предприятие в Нежине Черниговской области. Есть погибшие и раненые. Люди еще могут находиться под завалами.

Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола.

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В результате вражеской атаки в пятницу было поражено одно из предприятий Нежина. По предварительным данным, погибли два человека — мужчина и женщина.

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Еще четыре человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, сейчас они получают необходимую медицинскую помощь.

Есть также информация, что под завалами могут оставаться люди. На месте происшествия работают соответствующие службы, занимающиеся ликвидацией последствий атаки и поисковыми работами.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Просим жителей сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным сообщениям», — написал Кодола в Сети.

Ночная атака на Украину 27 ноября — какие последствия

Напомним, в ночь на 27 ноября российские войска атаковали инфраструктуру и жилые дома в девяти областях Украины. Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, в Днепропетровской области обстреляны железнодорожные станции и угольные шахты. В Винницкой и Кировоградской областях под удар попали электроподстанции, в частности железнодорожные, а в Запорожье, Киевской и Николаевской областях повреждены производственные и складские помещения гражданского бизнеса. Также из-за атаки беспилотников в Изюме загорелся многоквартирный дом и пострадали пять человек, в Одесской области поврежден частный дом, а в Сумской области — общежитие и жилой дом.

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