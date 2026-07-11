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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Враг атаковал реактивным БпЛА Сумщину: есть тяжелораненые

Захватчики применили реактивный беспилотный летательный аппарат.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Сумщину

Враг атаковал Сумщину / © Associated Press

Вечером российские войска нанесли удар по Тростянецкому обществу Сумской области.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, в результате атаки враг попал в объект гражданской инфраструктуры.

Двое раненых мужчин госпитализировали. Они получили тяжелые травмы, однако их состояние медики оценивают как стабильное.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Масштабы разрушений и другие последствия российского удара еще не устанавливаются.

Кроме того, в течение дня в результате российских атак пострадали еще четверо жителей Сумской области. Три человека получили ранения в Конотопской общине, еще один человек — в Сумской общине.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины, в результате чего погиб один человек.

Мы ранее информировали, что россияне массированно атаковали Запорожье авиабомбами, в результате чего погиб человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
41
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