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Враг атаковал реактивным БпЛА Сумщину: есть тяжелораненые
Захватчики применили реактивный беспилотный летательный аппарат.
Вечером российские войска нанесли удар по Тростянецкому обществу Сумской области.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, в результате атаки враг попал в объект гражданской инфраструктуры.
Двое раненых мужчин госпитализировали. Они получили тяжелые травмы, однако их состояние медики оценивают как стабильное.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Масштабы разрушений и другие последствия российского удара еще не устанавливаются.
Кроме того, в течение дня в результате российских атак пострадали еще четверо жителей Сумской области. Три человека получили ранения в Конотопской общине, еще один человек — в Сумской общине.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины, в результате чего погиб один человек.
Мы ранее информировали, что россияне массированно атаковали Запорожье авиабомбами, в результате чего погиб человек.