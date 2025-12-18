- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атаковал Сумскую громаду ударными БпЛА: есть раненный
Ночью российские войска нанесли удар по Сумской общине двумя беспилотниками — в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура, по меньшей мере, один человек получил ранения.
Ночью враг атаковал Сумскую громаду двумя ударными БПЛА.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров .
По его словам, одно из попаданий зафиксировали в Ковпаковском районе города Сумы. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры — в жилых и нежилых зданиях выбиты окна.
Представители Сумского городского совета уже проводят информирование владельцев поврежденного имущества и дают разъяснения по аварийно-восстановительным работам.
Утром работники коммунальных предприятий и волонтеры общественных организаций приступят к ликвидации последствий ударов.
Жители поврежденных квартир могут разместиться на ночлег в начальной школе №32 и детском саду №39.
Предварительно погибших нет. Известно не менее одного пострадавшего, которому оказывают необходимую медицинскую помощь.
Все последствия вражеской атаки уточняются.
Напомним, что продолжается дроновая атака РФ на Черкассы: есть повреждения инфраструктуры и перебои с электроснабжением.