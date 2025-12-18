Враг атаковал Сумскую громаду ударными БпЛА: есть раненный

Дрон / © ТСН.ua

Ночью враг атаковал Сумскую громаду двумя ударными БПЛА.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров .

По его словам, одно из попаданий зафиксировали в Ковпаковском районе города Сумы. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры — в жилых и нежилых зданиях выбиты окна.

Представители Сумского городского совета уже проводят информирование владельцев поврежденного имущества и дают разъяснения по аварийно-восстановительным работам.

Утром работники коммунальных предприятий и волонтеры общественных организаций приступят к ликвидации последствий ударов.

Жители поврежденных квартир могут разместиться на ночлег в начальной школе №32 и детском саду №39.

Предварительно погибших нет. Известно не менее одного пострадавшего, которому оказывают необходимую медицинскую помощь.

Все последствия вражеской атаки уточняются.

Напомним, что продолжается дроновая атака РФ на Черкассы: есть повреждения инфраструктуры и перебои с электроснабжением.