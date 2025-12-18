ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
55
Время на прочтение
1 мин

Враг атаковал Сумскую громаду ударными БпЛА: есть раненный

Ночью российские войска нанесли удар по Сумской общине двумя беспилотниками — в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура, по меньшей мере, один человек получил ранения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Ночью враг атаковал Сумскую громаду двумя ударными БПЛА.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров .

По его словам, одно из попаданий зафиксировали в Ковпаковском районе города Сумы. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры — в жилых и нежилых зданиях выбиты окна.

Представители Сумского городского совета уже проводят информирование владельцев поврежденного имущества и дают разъяснения по аварийно-восстановительным работам.

/ © соцмережі

© соцмережі

Утром работники коммунальных предприятий и волонтеры общественных организаций приступят к ликвидации последствий ударов.

Жители поврежденных квартир могут разместиться на ночлег в начальной школе №32 и детском саду №39.

Предварительно погибших нет. Известно не менее одного пострадавшего, которому оказывают необходимую медицинскую помощь.

Все последствия вражеской атаки уточняются.

Напомним, что продолжается дроновая атака РФ на Черкассы: есть повреждения инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

Дата публикации
Количество просмотров
55
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie