Враг атаковал Сумскую область: 87 "прилетов" и восемь пулеметных очередей

Стала известна ситуация на приграничньи Сумщины по состоянию на 21:00 8 февраля 2023 года.

Стала известна ситуация на приграничньи Сумщины по состоянию на 21:00 8 февраля 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Было зафиксировано 87 "прилетов" и 8 пулеметных очередей.

Краснопольская громада: россияне били из минометов – всего 33 прилета в течение дня.

Белопольская громада: тоже совершен минометный обстрел по территории общины — 4 прилета, а затем еще 8.

Эсманьская громада: в 13.01 произведен обстрел из стрелкового вооружения (4 пулеметные очереди, а затем еще 4).

Новослободскую громаду враг обстреливал из минометов – 22 прилета.

Юношеская громада: тоже совершен минометный обстрел общины – 10 прилетов.

Середино-будская громада: зафиксирован артиллерийский (вероятно САУ) обстрел – 10 прилетов.

Без разрушений и жертв среди мирных жителей Сумщины. Верим в наших защитников и защитниц!», — говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что оккупанты хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба на Сумщине. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждения получили газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.

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