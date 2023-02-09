Враг атаковал Сумскую область: 87 "прилетов" и восемь пулеметных очередей

Стала известна ситуация на приграничньи Сумщины по состоянию на 21:00 8 февраля 2023 года.
Стала известна ситуация на приграничньи Сумщины по состоянию на 21:00 8 февраля 2023 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Было зафиксировано 87 "прилетов" и 8 пулеметных очередей.
- Краснопольская громада: россияне били из минометов – всего 33 прилета в течение дня.
- Белопольская громада: тоже совершен минометный обстрел по территории общины — 4 прилета, а затем еще 8.
- Эсманьская громада: в 13.01 произведен обстрел из стрелкового вооружения (4 пулеметные очереди, а затем еще 4).
- Новослободскую громаду враг обстреливал из минометов – 22 прилета.
- Юношеская громада: тоже совершен минометный обстрел общины – 10 прилетов.
- Середино-будская громада: зафиксирован артиллерийский (вероятно САУ) обстрел – 10 прилетов.
Без разрушений и жертв среди мирных жителей Сумщины. Верим в наших защитников и защитниц!», — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что оккупанты хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба на Сумщине. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждения получили газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.
Читайте также: