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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Враг атаковал Сумскую области: женщину спасли из-под завалов, есть погибший

После ночных обстрелов Сумщины спасатели достали из-под завалов женщину.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Враг атаковал Сумскую область

Последствия вражеской атаки

Утром, 8 мая, оккупанты нанесли авиаудары по Белопольской общине в Сумской области. Из-за атаки пострадали жилые дома — один из них разрушен полностью, еще три повреждены, как и семь хозяйственных построек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС. Во время обследования территории спасатели обнаружили женщину под завалами. Пострадавшую осторожно деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Сумском районе ночью из-за обстрела возникли три пожара. Спасатели ликвидировали огонь до утра, однако один человек погиб.

Женщина, которую вытащили из-под завалов

Женщина, которую вытащили из-под завалов

Последствия вражеской атаки

Последствия вражеской атаки

Напомним, россияне, несмотря на «перемирие» Путина, атаковали Украину.

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