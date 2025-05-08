Враг атаковал Сумскую области: женщину спасли из-под завалов, есть погибший

Последствия вражеской атаки

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Утром, 8 мая, оккупанты нанесли авиаудары по Белопольской общине в Сумской области. Из-за атаки пострадали жилые дома — один из них разрушен полностью, еще три повреждены, как и семь хозяйственных построек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС. Во время обследования территории спасатели обнаружили женщину под завалами. Пострадавшую осторожно деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Сумском районе ночью из-за обстрела возникли три пожара. Спасатели ликвидировали огонь до утра, однако один человек погиб.

Женщина, которую вытащили из-под завалов

Последствия вражеской атаки

Напомним, россияне, несмотря на «перемирие» Путина, атаковали Украину.