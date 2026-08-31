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- Украина
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Враг атаковал терминал "Новой почты" в одной из областей: какие последствия
Оккупанты нанесли прицельный удар по инфраструктуре Одесчины.
Российские войска 31 августа совершили очередную атаку на Одесскую область, целью стал терминал «Новой почты». На месте попадания вспыхнул пожар.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В Одесской области враг атаковал терминал «Новой почты». В результате удара там вспыхнул пожар, который уже удалось ликвидировать.
По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 28 августа российские захватчики атаковали сортировочные склады «Новой почты» и производственный объект в Святопетровском на Киевщине, применив тактику повторных ударов во время тушения пожара. Сотрудники не пострадали, но депо уничтожено. Также россияне сбросили четыре УАБ на сортировочный центр в Сумах.