Враг атаковал терминал "Новой почты" в одной из областей: какие последствия

Отражение атаки российских дронов / © tsn.ua

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Российские войска 31 августа совершили очередную атаку на Одесскую область, целью стал терминал «Новой почты». На месте попадания вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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В Одесской области враг атаковал терминал «Новой почты». В результате удара там вспыхнул пожар, который уже удалось ликвидировать.

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По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 28 августа российские захватчики атаковали сортировочные склады «Новой почты» и производственный объект в Святопетровском на Киевщине, применив тактику повторных ударов во время тушения пожара. Сотрудники не пострадали, но депо уничтожено. Также россияне сбросили четыре УАБ на сортировочный центр в Сумах.

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