Враг атаковал Украину беспилотниками: названо направление движения

Стало известно, куда двигаются вражеские дроны.
В ночь на 7 декабря 2024 года россияне снова атаковали Украину ударными дронами.
Об этом сообщает Воздушные Силы Украины в сообщении в социальных сетях.
В частности:
- "Шахеды" на границе Полтавщины и Сумщины – курсом на юг;
- "шахеды" из Черкасщины — в Киевскую и Винницкую;
- группа "шахедов" на юге Винницкой области, движется вдоль границы с Молдовой — на запад.
Напомним, что ранее во время российской армии по городу Запорожью по состоянию на 21:00 погибли 10 человек, а еще 20 были ранены.
Напомним, 6 декабря российская террористическая армия нанесла удар по Запорожью, попав в станцию техобслуживания автотранспорта.
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