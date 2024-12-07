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Враг атаковал Украину беспилотниками: названо направление движения

Враг атаковал Украину беспилотниками: названо направление движения

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Стало известно, куда двигаются вражеские дроны.

В ночь на 7 декабря 2024 года россияне снова атаковали Украину ударными дронами.

Об этом сообщает Воздушные Силы Украины в сообщении в социальных сетях.

В частности:

  • "Шахеды" на границе Полтавщины и Сумщины – курсом на юг;
  • "шахеды" из Черкасщины — в Киевскую и Винницкую;
  • группа "шахедов" на юге Винницкой области, движется вдоль границы с Молдовой — на запад.

Напомним, что ранее во время российской армии по городу Запорожью по состоянию на 21:00 погибли 10 человек, а еще 20 были ранены.

Напомним, 6 декабря российская террористическая армия нанесла удар по Запорожью, попав в станцию техобслуживания автотранспорта.

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