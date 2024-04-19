Враг атаковал Украину ракетами: объявлена масштабная воздушная тревога

Покраснела почти вся Украина.

В ночь на 19 апреля 2024 года враг запустил ряд ракет, вероятно, с юга.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

В настоящее время ракеты постоянно меняют курс, маневрируя по Украине.

Мониторинговые каналы информируют:

крылатые ракеты (вероятно с 2 бортов Ту-95мс) в сторону Черкасской области;

2 борта ТУ-22М3 возле Севастополя – могут быть пуски;

мопеды в Полтавской области.

По всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что враг поднял в воздух Ту-95МС.

В настоящее время в части Украины объявлена воздушная тревога, однако из-за угрозы враждебных беспилотников.

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