Враг атаковал Украину ракетами: объявлена масштабная воздушная тревога

Покраснела почти вся Украина.
В ночь на 19 апреля 2024 года враг запустил ряд ракет, вероятно, с юга.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
В настоящее время ракеты постоянно меняют курс, маневрируя по Украине.
Мониторинговые каналы информируют:
- крылатые ракеты (вероятно с 2 бортов Ту-95мс) в сторону Черкасской области;
- 2 борта ТУ-22М3 возле Севастополя – могут быть пуски;
- мопеды в Полтавской области.
По всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что враг поднял в воздух Ту-95МС.
В настоящее время в части Украины объявлена воздушная тревога, однако из-за угрозы враждебных беспилотников.
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