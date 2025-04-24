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- Украина
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Враг атаковал Украину рядом беспилотников: названа траектория движения
Враг не останавливается в атаках на мирные украинские города.
В ночь на 24 апреля 2025 года россияне снова атаковали Украину ударными дронами .
Об этом информируют в Воздушных силах ВСУ в сообщении в соцсетях.
Обновление по движению "Шахедов":
"Шахеды" в центре Харьковщины - курсом на юг.
Группа БпЛА на границе Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей двигается в направлении Павлограда.
Несколько групп "Шахедов" в центре, на севере, на западе Сумщины - курсом на запад.
"Шахеды" на севере и западе Полтавщины - в направлении Черкасской области.
Несколько групп БПЛА на севере и востоке Черниговщины - курсом на юго-запад.
БпЛА севернее Черкасс - направляются на запад.
БПЛА на границе Киевской, Житомирской, Винницкой областей - курсом на запад.
БпЛА на границе Житомирской и Хмельницкой областей - курсом на Староконстантинов.
В большинстве украинских областей объявлена воздушная тревога.
Напомним, в ночь на 23 апреля российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Подольском и Шевченковском районах Полтавы.