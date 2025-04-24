Враг атаковал Украину рядом беспилотников: названа траектория движения

Беспилотник / © ТСН.ua

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В ночь на 24 апреля 2025 года россияне снова атаковали Украину ударными дронами .

Об этом информируют в Воздушных силах ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление по движению "Шахедов":

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"Шахеды" в центре Харьковщины - курсом на юг.

Группа БпЛА на границе Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей двигается в направлении Павлограда.

Несколько групп "Шахедов" в центре, на севере, на западе Сумщины - курсом на запад.

"Шахеды" на севере и западе Полтавщины - в направлении Черкасской области.

Несколько групп БПЛА на севере и востоке Черниговщины - курсом на юго-запад.

БпЛА севернее Черкасс - направляются на запад.

БПЛА на границе Киевской, Житомирской, Винницкой областей - курсом на запад.

БпЛА на границе Житомирской и Хмельницкой областей - курсом на Староконстантинов.

В большинстве украинских областей объявлена воздушная тревога.

Напомним, в ночь на 23 апреля российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Подольском и Шевченковском районах Полтавы.