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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Враг атаковал Украину рядом беспилотников: названа траектория движения

Враг не останавливается в атаках на мирные украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 24 апреля 2025 года россияне снова атаковали Украину ударными дронами .

Об этом информируют в Воздушных силах ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление по движению "Шахедов":

  • "Шахеды" в центре Харьковщины - курсом на юг.

  • Группа БпЛА на границе Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей двигается в направлении Павлограда.

  • Несколько групп "Шахедов" в центре, на севере, на западе Сумщины - курсом на запад.

  • "Шахеды" на севере и западе Полтавщины - в направлении Черкасской области.

  • Несколько групп БПЛА на севере и востоке Черниговщины - курсом на юго-запад.

  • БпЛА севернее Черкасс - направляются на запад.

  • БПЛА на границе Киевской, Житомирской, Винницкой областей - курсом на запад.

  • БпЛА на границе Житомирской и Хмельницкой областей - курсом на Староконстантинов.

В большинстве украинских областей объявлена воздушная тревога.

Напомним, в ночь на 23 апреля российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Подольском и Шевченковском районах Полтавы.

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