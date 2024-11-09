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Враг атаковал Украину: в Харькове раздались взрывы, а к Львовщине приближаются беспилотники

Враг атаковал Украину: в Харькове раздались взрывы, а к Львовщине приближаются беспилотники

Находитесь в укрытиях до отбоя / Фото: pixabay.com

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В ночь на 9 ноября враг еще раз атаковал Украину.

В частности, в Харькове раздались взрывы.

"Возможны повторные пуски КАБов. Будьте осторожны", — предупредил горожан Харьков Игорь Терехов.

Тем временем воздушную тревогу во Львовской области объявили из-за того, что в воздушном пространстве соседних областей зафиксировали вражеские ударные беспилотники.

"Сейчас ближайший к нам "шахед" находится в Тернопольской области, — об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:   ТСН НОВОСТИ за 8 ноября 2024 года | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

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