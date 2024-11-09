Враг атаковал Украину: в Харькове раздались взрывы, а к Львовщине приближаются беспилотники

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В ночь на 9 ноября враг еще раз атаковал Украину.
В частности, в Харькове раздались взрывы.
"Возможны повторные пуски КАБов. Будьте осторожны", — предупредил горожан Харьков Игорь Терехов.
Тем временем воздушную тревогу во Львовской области объявили из-за того, что в воздушном пространстве соседних областей зафиксировали вражеские ударные беспилотники.
"Сейчас ближайший к нам "шахед" находится в Тернопольской области, — об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
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