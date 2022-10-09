Враг атаковал Запорожье почти десятком ракет: последствия устанавливаются

В ночь на 9 октября 2022 года в Запорожье состоялось около десятка новых приходов ракет.

Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Последствия устанавливаются.

«Берегите себя и своих близких. Соблюдайте правила безопасности».

Около трех часов ночи воздушная тревога в Запорожье была отменена.

По предварительной неподтвержденной информации, в некоторых местах прилетов начались мощные пожары.

Обстрелы Запорожья

В последнее время целью вражеских ударов стало Запорожье, которое обстреливают с ракет и атакуют с помощью дронов-камикадзе. Враг целится по инфраструктуре города и жилым домам. В результате российских обстрелов оккупантами Запорожья в городе возникают пожары, разрушения подверглись жилым домам, погибают люди.

Также читайте В Запорожье раздались взрывы: Старух заявил о вражеской атаке

Читайте также:

Запорожье под огнем: рашисты опять попали ракетами по жилому сектору – есть пострадавший