Враг атаковал Запорожье почти десятком ракет: последствия устанавливаются

Россия продолжает терроризировать город Запорожья.
В ночь на 9 октября 2022 года в Запорожье состоялось около десятка новых приходов ракет.
Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Последствия устанавливаются.
«Берегите себя и своих близких. Соблюдайте правила безопасности».
Около трех часов ночи воздушная тревога в Запорожье была отменена.
По предварительной неподтвержденной информации, в некоторых местах прилетов начались мощные пожары.
Обстрелы Запорожья
В последнее время целью вражеских ударов стало Запорожье, которое обстреливают с ракет и атакуют с помощью дронов-камикадзе. Враг целится по инфраструктуре города и жилым домам. В результате российских обстрелов оккупантами Запорожья в городе возникают пожары, разрушения подверглись жилым домам, погибают люди.
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