Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг атаковал Запорожье почти десятком ракет: последствия устанавливаются

Дата публикации
Просмотры
829
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг атаковал Запорожье почти десятком ракет: последствия устанавливаются

Фото: ТСН.ua

Россия продолжает терроризировать город Запорожья.

В ночь на 9 октября 2022 года в Запорожье состоялось около десятка новых приходов ракет.

Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Последствия устанавливаются.

«Берегите себя и своих близких. Соблюдайте правила безопасности».

Около трех часов ночи воздушная тревога в Запорожье была отменена.

По предварительной неподтвержденной информации, в некоторых местах прилетов начались мощные пожары.

Обстрелы Запорожья

В последнее время целью вражеских ударов стало Запорожье, которое обстреливают с ракет и атакуют с помощью дронов-камикадзе. Враг целится по инфраструктуре города и жилым домам. В результате российских обстрелов оккупантами Запорожья в городе возникают пожары, разрушения подверглись жилым домам, погибают люди.

Читайте также:

Запорожье под огнем: рашисты опять попали ракетами по жилому сектору – есть пострадавший

Запорожье под огнем: рашисты опять попали ракетами по жилому сектору – есть пострадавший

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
829
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация