- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атаковал Запорожье УАБами: куда попал (видео последствий)
В городе горят автомобили, магазин и предприятие.
Враг атаковал Запорожье УАБами, под атаку попали автомобили, магазин и несколько предприятий.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в официальном Telegram-канале.
«Дым, возвышающийся над городом — это вражеская атака по Запорожью… Враг атаковал УАБами несколько предприятий Запорожья. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.
Федоров отметил, что воздушная тревога продолжается и призвал горожан находиться в безопасных местах до отбоя.
Начальник Запорожской ОВА также обнародовал видео последствий вражеских ударов.
«Горят автомобили, магазин и предприятие, — таковы последствия вражеской атаки по Запорожью», — написал он.
Напомним, российские войска во вторник, 5 мая, устроили массированную атаку по Украине, применив дроны и баллистические ракеты. Десятки людей пострадали, есть, к сожалению, и жертвы. Разрушения испытала гражданская и критическая инфраструктура.