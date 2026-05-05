Враг атаковал Запорожье УАБами: куда попал (видео последствий)

Атака на Запорожье / © ГСЧС Украины

Дополнено новыми материалами

Враг атаковал Запорожье УАБами, под атаку попали автомобили, магазин и несколько предприятий.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в официальном Telegram-канале.

«Дым, возвышающийся над городом — это вражеская атака по Запорожью… Враг атаковал УАБами несколько предприятий Запорожья. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.

Федоров отметил, что воздушная тревога продолжается и призвал горожан находиться в безопасных местах до отбоя.

Начальник Запорожской ОВА также обнародовал видео последствий вражеских ударов.

«Горят автомобили, магазин и предприятие, — таковы последствия вражеской атаки по Запорожью», — написал он.

Дата публикации 16:43, 05.05.26

Напомним, российские войска во вторник, 5 мая, устроили массированную атаку по Украине, применив дроны и баллистические ракеты. Десятки людей пострадали, есть, к сожалению, и жертвы. Разрушения испытала гражданская и критическая инфраструктура.

