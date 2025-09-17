Враг атакует Черкасщину ударными дронами: повреждена критическая инфраструктура

Дрон / © ТСН.ua

Этой ночью российские войска направили на Черкасскую область ударные беспилотники . В результате атаки повреждение критической инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в своем телеграмм-канале.

Он подчеркнул, что повышенная опасность в регионе все еще сохраняется, поэтому жителям следует оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, какие сигналы хотел подать кремлевский диктатор Владимир Путин, атаковав Польшу дронами. Да, российский руководитель испытывает НАТО.

«Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно как дипломатически, так и политически, и как местное население отреагирует на это», — говорит Зеленский.

Также Путин хочет продемонстрировать, что не следует отдавать Украине ПВО, потому что она нужна самим европейцам.