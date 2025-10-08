Враг атакует Украину БпЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 8 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

БпЛА в Житомирской области курсом на Виннитчину (Казатин).

Несколько групп БПЛА в Донецкой области (Покровский район).

Несколько новых групп в Сумской области в западном направлении.

БПЛА в Черниговской области курсом на Борзну.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.