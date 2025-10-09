Враг атакует Украину БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 9 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

Реклама

Вражеские БпЛА на Черниговщине — курсом на запад.

Вражеский БпЛА на юге Винницкой области — курсом на север.

Группа вражеских БПЛА в Херсонской области — курсом на запад.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.