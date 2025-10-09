- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 9 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
Вражеские БпЛА на Черниговщине — курсом на запад.
Вражеский БпЛА на юге Винницкой области — курсом на север.
Группа вражеских БПЛА в Херсонской области — курсом на запад.
Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.
Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.