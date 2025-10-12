Враг атакует Украину БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 12 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.

БпЛА на Харьковщине, курс на Донетчину.

БпЛА в Запорожье, курс на Днепропетровщину

БпЛА с Полтавщины курс на Черкасщину (Золотоношский, Черкасский районы)

Запорожье, БпЛА в направлении города.

БпЛА на Николаевщине, курс на Одесщину

Бпла на Днепропетровщине, курс северо-западный.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.