- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 449
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 12 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.
БпЛА на Харьковщине, курс на Донетчину.
БпЛА в Запорожье, курс на Днепропетровщину
БпЛА с Полтавщины курс на Черкасщину (Золотоношский, Черкасский районы)
Запорожье, БпЛА в направлении города.
БпЛА на Николаевщине, курс на Одесщину
Бпла на Днепропетровщине, курс северо-западный.
Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.
Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.