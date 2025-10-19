ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
315
Время на прочтение
1 мин

Враг атакует Украину БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 19 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и востока.

  • Группа БпЛА на Черниговщине мимо Бахмача.

  • БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на запад.

  • Несколько групп БПЛА в Донецкой области (Покровский район).

  • БпЛА на севере Харьковщины (Старый Салтов).

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день дроны-перехватчики самый дешевый способ уничтожать российско-иранские ударные беспилотники типа «Шахед».

Дата публикации
Количество просмотров
315
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie