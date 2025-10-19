Враг атакует Украину БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 19 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и востока.

Реклама

Группа БпЛА на Черниговщине мимо Бахмача.

БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на запад.

Несколько групп БПЛА в Донецкой области (Покровский район).

БпЛА на севере Харьковщины (Старый Салтов).

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день дроны-перехватчики самый дешевый способ уничтожать российско-иранские ударные беспилотники типа «Шахед».