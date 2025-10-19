- Дата публикации
Враг атакует Украину БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 19 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и востока.
Группа БпЛА на Черниговщине мимо Бахмача.
БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на запад.
Несколько групп БПЛА в Донецкой области (Покровский район).
БпЛА на севере Харьковщины (Старый Салтов).
Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.
Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день дроны-перехватчики самый дешевый способ уничтожать российско-иранские ударные беспилотники типа «Шахед».