Украина
Враг атакует Украину БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Игорь Бережанский
Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 25 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

  • БпЛА западнее Сум, курс западный.

  • БПЛА в Богодуховском районе Харьковщины, курс южный.

  • БпЛА на границе Черниговщины и Сумщины постоянно меняет направление движения.

  • БПЛА на севере Полтавщины, курс северо-западный.

Ранее сообщалось, что Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине дрон-перехватчик Octopus.

Мы ранее информировали, что украинские специалисты обнаружили на сбитой над Украиной дроне-камикадзе «Шахед» китайскую антенну спутниковой навигации.

