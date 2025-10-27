- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 27 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
БпЛА на Сумщине на/мимо н.п.Свеса и Липовая Долина.
БПЛА на Полтавщине курсом на Диканьку с северо-востока.
Ранее сообщалось, что Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине дрон-перехватчик Octopus .
Мы ранее информировали, что украинские специалисты обнаружили на сбитой над Украиной дроне-камикадзе «Шахед» китайскую антенну спутниковой навигации .