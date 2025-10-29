- Дата публикации
Категория
- Украина
- 320
- 1 мин
Враг атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 29 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
БПЛА из Сумщины, на Полтавщину, в направлении н.п. Зеньков.
БпЛА на востоке Днепропетровской области, на юго-западное направление.
БпЛА к югу от Запорожья, курсом на север и юг.
Ранее сообщалось, что Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине дрон-перехватчик Octopus.
Мы ранее информировали, что украинские специалисты обнаружили на сбитой над Украиной дроне-камикадзе «Шахед» китайскую антенну спутниковой навигации.