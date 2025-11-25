- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 25 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
БПЛА в Сумской области — курсом на запад.
Несколько групп БПЛА на юге Харьковщины — курсом на Полтавщину.
БпЛА на севере Днепропетровщины — курсом на запад.
БПЛА на востоке Полтавщины — курсом на запад.
Несколько групп на юге Николаевщины — курсом на север.
БпЛА на востоке Кировоградщины — курсом на север.
БпЛА на границе Черкасской и Полтавской области — курсом на северо-запад.
Группа БПЛА по акватории Черного моря курсом на Николаевщину (Очаков) и Одесщину.
Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.
Мы ранее информировали, что российская армия снова атаковала Киев беспилотниками, последствия чего фиксируют на Печерске.