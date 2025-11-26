- Дата публикации
Враг атакует Украину БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 26 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.
БПЛА в Павлоградском районе Днепропетровской области, курс на Павлоград.
БпЛА в Чугуевском районе Харьковской области, курс юго-западный.
Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.
Мы ранее информировали, что российская армия снова атаковала Киев беспилотниками, последствия чего фиксируют на Печерске.