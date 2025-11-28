- Дата публикации
Враг атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 28 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.
БПЛА на Павлограде с востока.
БпЛА в направлении Купянска на Харьковщине с севера.
Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.
Мы ранее информировали, что российская армия снова атаковала Киев беспилотниками, последствия чего фиксируют на Печерске.