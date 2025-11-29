ТСН в социальных сетях

Украина
259
1 мин

Враг атакует Украину БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 29 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.

  • Группа БПЛА из Сумской области на Черниговщину.

  • БПЛА на г.Киев с востока.

  • БпЛА в Хмельницкой области, направление н.п.Сатанов, Летичев.

  • БПЛА с Черкасской области курсом на Винничину.

  • БПЛА на западе Киевщины. курс на Житомирщину.

  • Группа БПЛА на Сумщине и Полтавщине, курс юго-западный.

  • Группа БпЛА из Николаева курсом на Кировоградщину (Новоукраинский район)

  • БпЛА в Хмельницкой области, направление н.п.Дунаевцы.

Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.

Мы ранее информировали, что российская армия снова атаковала Киев беспилотниками, последствия чего фиксируют на Печерске.

259
