- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 259
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 29 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.
Группа БПЛА из Сумской области на Черниговщину.
БПЛА на г.Киев с востока.
БпЛА в Хмельницкой области, направление н.п.Сатанов, Летичев.
БПЛА с Черкасской области курсом на Винничину.
БПЛА на западе Киевщины. курс на Житомирщину.
Группа БПЛА на Сумщине и Полтавщине, курс юго-западный.
Группа БпЛА из Николаева курсом на Кировоградщину (Новоукраинский район)
БпЛА в Хмельницкой области, направление н.п.Дунаевцы.
Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.
