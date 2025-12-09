- Дата публикации
Враг атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 9 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.
Враждебный БпЛА в направлении Павлограда с востока;
Вражеский БпЛА на востоке Полтавщины двигается по северо-западному курсу.
Вражеский БпЛА юго-восточнее Днепра, курс западный.
Ранее сообщалось, что в Фастове полностью демонтируют поврежденный вражеским обстрелом железнодорожный вокзал и построят новый.
Мы ранее информировали, что в результате российского удара по Запорожью и Вольнянскому количество раненых продолжает расти.