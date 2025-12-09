ТСН в социальных сетях

Враг атакует Украину БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 9 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.

  • Враждебный БпЛА в направлении Павлограда с востока;

  • Вражеский БпЛА на востоке Полтавщины двигается по северо-западному курсу.

  • Вражеский БпЛА юго-восточнее Днепра, курс западный.

