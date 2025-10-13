Враг атакует Украину БПЛА: направление движения целей

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 13 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.

группа БпЛА в Донецкой области — в западном направлении.

группа БпЛА на юге Николаевщины — на северо-западное направление.

БпЛА на востоке Запорожья — на юго-восточное направление.

БпЛА на юге Днепропетровщины — курсом на запад.

БПЛА курсом на Харьков с севера.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день дроны-перехватчики самый дешевый способ уничтожать российско-иранские ударные беспилотники типа «Шахед».