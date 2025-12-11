- Дата публикации
Враг атакует Украину БПЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 11 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.
Группа БпЛА в Херсонской области — в северном направлении.
Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины - курсом на север.
Группа БпЛА на востоке Николаевщины - в Кировоградской области.
Кроме того, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.
Ранее сообщалось, что Россия начала использовать модернизированные ударные беспилотники «Шахед», оснащенные старыми советскими ракетами Р-60, якобы для поражения украинских вертолетов и обхода ПВО .
Мы ранее информировали, что Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые намеренно нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры, ранее считавшиеся сверхкритическими и относительно защищенными от атак .