Враг атакует Украину БПЛА: направление движения целей

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 11 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

Реклама

Группа БпЛА в Херсонской области — в северном направлении.

Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины - курсом на север.

Группа БпЛА на востоке Николаевщины - в Кировоградской области.

Кроме того, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.

Ранее сообщалось, что Россия начала использовать модернизированные ударные беспилотники «Шахед», оснащенные старыми советскими ракетами Р-60, якобы для поражения украинских вертолетов и обхода ПВО .

Мы ранее информировали, что Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые намеренно нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры, ранее считавшиеся сверхкритическими и относительно защищенными от атак .