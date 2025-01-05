Враг атакует Украину новой когортой беспилотников: названо направление движения

До окончания отбоя – находитесь в укрытиях.

В ночь на 5 января 2025 россияне атаковали украинские города и территории с помощью ударных беспилотников.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

БПЛА в центре Черниговщины, курс – восточный;

БпЛА в центре Житомирской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА на северо-западе Полтавщины, курс – юго-западный.

Кое-где раздаются взрывы.

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