Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг атакует Украину новой когортой беспилотников: названо направление движения

Враг атакует Украину новой когортой беспилотников: названо направление движения

Позаботьтесь о своей безопасности / Фото: ТСН.ua

До окончания отбоя – находитесь в укрытиях.

В ночь на 5 января 2025 россияне атаковали украинские города и территории с помощью ударных беспилотников.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • БПЛА в центре Черниговщины, курс – восточный;
  • БпЛА в центре Житомирской области, курс — западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-западе Полтавщины, курс – юго-западный.

Кое-где раздаются взрывы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Украинские бойцы показали воздушный бой с вражеским беспилотником

Украинские бойцы показали воздушный бой с вражеским беспилотником

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация