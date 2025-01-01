Враг атакует Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения

В ночь на 1 января 2024 года враг запустил в украинское воздушное пространство ударные беспилотники.

Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях сообщили о движении вражеских беспилотников.

Движение ударных БпЛА:

БпЛА с Харьковщины на Полтавщину, курс – юго-западный в направлении г. Полтава.

БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный.

БпЛА в Полтавской области в районе Лубен, курс — юго-западный.

новые БПЛА на севере и в центре Черниговщины, курс – юго-западный.

"Черкасская область – угроза применения врагом ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, после 19:00 29 декабря россияне атаковали беспилотниками. Враг запустил первые группы дронов по Украине.

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