Враг атакует Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения

Россияне традиционно запустили вражеские дроны.
В ночь на 1 января 2024 года враг запустил в украинское воздушное пространство ударные беспилотники.
Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях сообщили о движении вражеских беспилотников.
Движение ударных БпЛА:
- БпЛА с Харьковщины на Полтавщину, курс – юго-западный в направлении г. Полтава.
- БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный.
- БпЛА в Полтавской области в районе Лубен, курс — юго-западный.
- новые БПЛА на севере и в центре Черниговщины, курс – юго-западный.
"Черкасская область – угроза применения врагом ударных БпЛА", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, после 19:00 29 декабря россияне атаковали беспилотниками. Враг запустил первые группы дронов по Украине.
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