Враг атакует Украину ударными БпЛА: куда летят вражеские цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 8 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
- БПЛА по всей территории Полтавской области двигаются в направлении Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей;
- БПЛА в юго-западной части Сумщины держат курс на Полтавщину и Черниговщину;
- БПЛА на границе Днепропетровской и Запорожской областей, курс западный и юго-западный.
Ранее сообщалось, что в Сумской области враг уничтожил энергетические и газовые объекты.
Мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы.
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