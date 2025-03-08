Враг атакует Украину ударными БпЛА: куда летят вражеские цели

Украину в ночь на 8 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

БПЛА по всей территории Полтавской области двигаются в направлении Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей;

БПЛА в юго-западной части Сумщины держат курс на Полтавщину и Черниговщину;

БПЛА на границе Днепропетровской и Запорожской областей, курс западный и юго-западный.

Ранее сообщалось, что в Сумской области враг уничтожил энергетические и газовые объекты.

Мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.